Árbitro relata ofensas de Brítez na derrota para o Cuiabá: "Pode expulsar mesmo, viado"

Quando todos se dirigiam ao vestiário, no intervalo, o árbitro do jogo relatou que a equipe de arbitragem foi surpreendida pelo assessor executivo do Fortaleza, Marcelo Boeck

“Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) - Após receber cartão amarelo por reclamação acintosa, o mesmo se dirigiu a mim batendo palma de maneira irônica, dizendo as seguintes palavras, ''Você está de sacanagem, quer fuder com a gente", após, receber o cartão vermelho, o mesmo veio em minha direção com o dedo em riste proferindo as seguintes palavras," Pode expulsar mesmo, filho da puta, viado, vai tomar no cu", tendo que ser contido por seus companheiros de equipe. Informo ainda que senti ofendido a minha honra.”

Com palavras de baixo calão como “filho da p…” e “vai tomar no c…”, Brítez atacou o juíz da partida, além de chamar Jefferson Ferreira de “viado". “Informo ainda que senti ofendido a minha honra”, relatou o árbitro. Confira a súmula completa :

Expulsões contra o Cuiabá

As expulsões dos jogadores do Fortaleza aconteceram após Renato Kayzer se envolver em uma confusão com o técnico do Cuiabá, o português Petit. O atacante tricolor empurrou o treinador do Dourado após este tentar atrasar uma cobrança de lateral do Tricolor. Petit também foi expulso da partida após todo o conflito.

Boeck na súmula

No intervalo da partida, quando todos se dirigiam ao vestiário, Jefferson Ferreira relatou, em súmula, que a equipe de arbitragem foi surpreendida pelo assessor executivo do Fortaleza, Marcelo Boeck, que os atacou “repetidas vezes e aos gritos” com ofensas.