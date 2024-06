Goleada sofrida para o Cuiabá é a maior da carreira de Vojvoda como treinador

O Fortaleza sofreu a maior goleada da "Era Vojvoda" no comando do time na noite deste domingo, 16, em um sonoro 5 a 0 para o Cuiabá. Contudo, o revés pela décima rodada do Brasileirão não foi apenas o maior de Vojvoda no comando do Tricolor, mas também em toda a sua carreira como treinador.

Antes da partida irreconhecível do Leão do Pici, as maiores derrotas do técnico registravam quatro gols de diferença, foram elas: 4 a 0 para Palmeiras 2022, o mesmo placar para o seu maior rival, Ceará, no Brasileirão de 2021, assim como para o Atlético-MG na Copa do Brasil do mesmo ano. Quando treinava o Huracán, também sofreu 4 a 0 do River Plate, em 2019.

Na última partida, a pressão absoluta do Dourado foi recompensada logo nos primeiros 10 minutos, quando já havia balançado as redes duas vezes. Aos 25, já chegava ao terceiro gol. A equipe de Vojvoda ainda viria a ter dois jogadores expulsos e sofrer o quarto gol na primeira etapa, quando ainda poderia ter sofrido mais tentos. Em um apagão geral, o clube cearense não esboçou reação e terminou derrotado por 5 a 0.