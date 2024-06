Após goleada, Marcelo Paz e Alex Santiago pedem desculpa à torcida e prometem reação do Fortaleza

Alex Santiago e Marcelo Paz em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/TV Leão

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, e Alex Santiago, presidente do clube, se manifestaram em pronunciamento oficial sobre a goleada de 5 a 0 sofrida pelo Fortaleza diante do Cuiabá na noite desse domingo, 16. Durante o pronunciamento, os dirigentes lamentaram o triste episódio para o clube e ressaltaram o poder de reação do Tricolor. Sendo o primeiro a se pronunciar, Marcelo Paz enfatizou a necessidade de reconhecer as falhas da equipe para voltar a pontuar na Série A. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O que aconteceu foi algo que a gente não esperava, futebol tem disso. Mas tivemos dificuldades assim em outros momentos e soubemos reagir, acho que a palavra é reagir. Também nos desculpamos com o torcedor que torceu e vibrou”, disse Marcelo Paz.