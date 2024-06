Tinga pede desculpa à torcida após "vexame" do Fortaleza contra o Cuiabá: "É uma vergonha"

O jogador é o mais longevo do elenco atual e, por isso, puxou a culpa do resultado para si, além de chamar a torcida para o próximo confronto, diante do Grêmio, na quarta-feira, 19, na Arena Castelão

"Temos um jogo difícil quarta-feira, conto com a presença do torcedor. Nesses momentos que vemos quem é torcedor. Nós vamos no doar e nos entregar".

"Eu assumo muito a responsabilidade desse jogo. O torcedor pode ir, vaiar, mas vai ver o empenho de todos os atletas", completou o ídolo leonino.