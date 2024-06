Ainda sem marcar gols, Kayzer é expulso pela segunda vez desde que retornou ao Fortaleza

O Fortaleza sofreu uma goleada histórica para o Cuiabá na noite deste domingo, 16, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Além dos 5 gols sofridos pelo Leão do Pici, o roteiro envolveu erros críticos, pênalti e duas expulsões. Uma destas foi a de Renato Kayzer, que foi expulso pela segunda vez desde que retornou. Uma volta ainda sem gols marcados.

A outra expulsão aconteceu na vitória sobre o Boca Juniors, por 4 a 2, na Copa Sul-Americana, após o apito final do duelo. Desde que retornou, em abril deste ano, entrou em campo oito vezes e não balançou as redes. Até poderia ter anotado o primeiro tento no jogo anterior, ante o Bahia, mas estava estava em posição irregular no momento em que acertou o cabeceio.

O paranaense de 28 anos foi contratado pelo Leão no início de 2022 e está na lista de maiores compras da equipe do Pici, por R$ 6 milhões — mesmo valor de Calebe. O atacante tem contrato até o final de 2025 e retornou após pedido da diretoria. Estava emprestado ao Criciúma.