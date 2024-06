Vojvoda elogia partida do Fortaleza e comenta possível volta de Calebe na próxima semana

De acordo com o técnico, o meia ficará em observação ao retornar aos treinos com o restante da equipe

O Fortaleza perdeu a sequência de seis jogos invicto na Série A ao ser derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite dessa quinta-feira, 13. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu a boa partida feita pela equipe apesar do placar.

“Acho que jogamos de igual pra igual, mas muitas vezes eu vi o Fortaleza jogando muito no campo adversário. O segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Fortaleza impondo muitas vezes uma posse de bola no campo adversário, o que é difícil diante do Bahia”, disse Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Temos que descansar e a partir de amanhã começar a pensar a analisar as possibilidades de jogadores e continuar confiando, confio nos meus jogadores. Estamos com dor por causa da derrota, sabemos que o torcedor está com dor também. Mas acho que o Fortaleza fez uma boa partida, tivemos bola, tivemos campo, contra um time forte, que tem um meio de campo de jogadores que gostam e sabem jogar com a bola”, complementou o técnico.