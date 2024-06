Pedro Augusto analisa derrota do Fortaleza para o Bahia: "Só jogar bem não iria trazer o resultado"

O Fortaleza foi derrotado em 1 a 0 pelo Bahia na noite desta quinta-feira, 13, em partida válida pela oitava da Série A do Brasileirão na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar do revés, na saída de campo, Pedro Augusto fez uma análise positiva da atuação do Tricolor do Pici e salientou a dificuldade de jogar contra o Esquadrão de Aço.

"A gente fez um bom jogo, mas sabíamos que só jogar bem, só ter bola e ameaçar a equipe deles não iria nos trazer o resultado. Conversamos isso no intervalo, que queríamos transformar o bom jogo em três pontos, mas não conseguimos", frisou ele, que aproveitou a oportunidade para mostrar tranquilidade para a sequência de próximos jogos do Leão.

"Não adianta dizer que nos aconteceu algo que nos deu a derrota, é esfriar a cabeça e analisar o jogo com a cabeça fria", finalizou.