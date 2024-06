Fortaleza tem segundo maior índice de chances claras de gol perdidas no Brasileirão

Atacante Machuca em treino do Fortaleza no CT da Barra Funda, em São Paulo Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Renato Kayzer e Moisés, com 5 e 4 gols perdidos, respectivamente, são os jogadores com números mais acentuados no quesito. O camisa 79 só fica atrás de Rafael Borré, do Internacional e Júnior Santos, do Botafogo. Vale lembrar que, na competição, nenhum do jogador do Fortaleza já alcançou dois ou mais gols. Na temporada, a esperança de gols passa por por Lucero, que já soma 15 gols no ano, e a dupla Moisés e Yago Pikachu, empatados com 10 tentos.