Goleiro do Fortaleza, Santos vira alvo do Corinthians no mercado da bola

Anunciado em janeiro desse ano, defensor só atuou com a camisa do Leão do Pici em quatro partidas

Sem espaço no Fortaleza, o goleiro Santos pode estar a caminho do Corinthians. Na última semana, a equipe paulista sondou a situação do defensor com o Tricolor do Pici com o objetivo de transformá-lo no sucessor de Carlos Miguel, de saída para o futebol inglês, conforme apurado pelo Uol e confirmado pelo Esportes O POVO.

Não é a primeira sondagem que Santos recebe para deixar o Fortaleza. Outros clubes já fizeram consultado sobre o atleta para a próxima janela, mas a proposta do Timão pode pesar por ser o time comandado pelo português Antonio Oliveira, com quem o goleiro conquistou a Sul-Americana no Athletico-PR, e que tem como executivo de futebol Fabio, que também já trabalhou com o defensor, no Flamengo.



Anunciado no Fortaleza em janeiro de 2024, o goleiro Santos pouco foi utilizado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Em toda a temporada do Tricolor do Pici até aqui, o jogador participou de quatro jogos, sendo titular em três deles, e foi vazado em três ocasiões. (Com informações de Afonso Ribeiro)