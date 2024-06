Caio Alexandre vibra com vitória do Bahia sobre Fortaleza: "É o Esquadrão, não tem jeito"

Volante Caio Alexandre no jogo Bahia x CRB, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A primeira derrota do Fortaleza na Série A 2024 aconteceu nesta quinta-feira, 13, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, na oitava rodada da competição nacional. O revés do Tricolor do Pici para o Esquadrão também registrou o primeiro encontro entre o clube cearense e Caio Alexandre. Ex-jogador do Leão, o camisa 19 deixou o clube no início do ano para acertar com a equipe baiana após "longa novela". A transferência deixou rusgas entre o atleta e a torcida do Fortaleza, que até comemorou o pênalti perdido pelo volante no duelo entre Bahia e CRB, na semifinal da Copa do Nordeste, que culminou na eliminação do Esquadrão no torneio regional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na noite desta quinta-feira, 13, em campo pela primeira vez contra o Fortaleza desde sua saída, Caio Alexandre foi titular e contribuiu para o Bahia sair com a vitória sobre o time cearense.