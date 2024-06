Fortaleza detém a pior posse de bola e o menor número de passes certos da Série A 2024

Ocupando a 11° colocação após perder a invencibilidade para o Bahia, na noite desta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, o Fortaleza tem adotado um estilo de jogo mais reativo no Campeonato Brasileiro, registrando a menor posse de bola e o menor número de passes certos entre as equipes que integram a Série A. Ambos os índices são inferiores às médias finais do escrete vermelho-azul-e-branco no torneio desde a chegada em Vojvoda.

Com sete partidas jogadas na competição, o Fortaleza possui uma média de 41% de posse de bola. Quanto aos passes certos, o Tricolor soma, em média, 262 passes por jogo, enquanto equipes como São Paulo, Atlético-MG e Fluminense já ultrapassaram os 400.