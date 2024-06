Fortaleza tem apenas dois jogos sem sofrer gols na Série A em 2024

O Leão do Pici jogou sete partidas na atual edição do Brasileirão e sofreu gols em cinco oportunidades

A defesa do fortaleza voltou a ser vazada em sua primeira derrota na Série A do Brasileirão de 2024. O Leão do Pici perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na noite desta quinta-feira, 13, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela oitava rodada do torneio nacional.

Com sete partidas jogadas, tendo o jogo contra o Criciúma atrasado pela terceira rodada, a equipe de Vojvoda sofreu gols em cinco partidas, passando apenas dois confrontos sem ter sua meta vazada. Contudo, mesmo com a marca negativa, o Leão ainda possui a terceira melhor defesa do campeonato.