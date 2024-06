Pedro Augusto agradece apoio do Fortaleza e se declara: "Tudo pra mim"

Em 25 de abril, após triunfo leonino diante do Boca Juniors-ARG, por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana, Vojvoda destacou o mental de Pedro, que naquela partida, foi um dos destaques

A conquista da Copa do Nordeste foi ainda mais especial para um jogador do Fortaleza: Pedro Augusto. O volante, que ficou marcado por desperdiçar o pênalti que daria o título da Copa Sul-Americana ao tricolor, virou jogador de confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda, sendo titular na decisão deste domingo, 9, contra o CRB-AL

Emocionado após sua primeira taça no Pici, o camisa 28 se declarou ao clube e agradeceu por todo o suporte.