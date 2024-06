Dirigente do Fortaleza, Boeck revela que clube almeja ser o maior campeão do Nordestão

Tricampeão, o Leão do Pici igualou Ceará e Sport no ranking de títulos. A primeira posição é ocupada por Bahia e Vitória, que levantaram quatro taças cada

Assessor executivo de futebol e ídolo do Fortaleza, Marcelo Boeck concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO após a conquista do tricampeonato do clube na Copa do Nordeste. Na ocasião, ele revelou que o Leão almeja se tornar o maior campeão da principal competição regional do país.

"Nosso objetivo é sempre muito ambicioso, lógico que temos os pés no chão, mas sonhamos em sermos os maiores campeões da Copa do Nordeste. Estamos fazendo essa caminhada de sucesso. Sabemos que não é fácil, como hoje não foi", comentou depois da decisão deste domingo, 9.