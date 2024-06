Fortaleza bate CRB, encerra "fantasma dos pênaltis" e garante tri da Copa do Nordeste

No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Leão superou CRB nos pênaltis por 5 a 4 após derrota no tempo normal por 2 a 0. Na ida, a equipe havia vencido por 2 a 0

O Fortaleza se sagrou tricampeão da Copa do Nordeste na tarde deste domingo, 9. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o Leão superou CRB nos pênaltis por 5 a 4 após derrota no tempo normal por 2 a 0. Na ida, a equipe havia vencido por 2 a 0 diante da sua torcida, no Castelão.

Esse é o terceiro título do clube tricolor na principal competição regional do país. Nas outras duas vezes, o time leonino bateu Botafogo-PB e Sport em 2019 e 2022, respectivamente. Com a taça, o Tricolor carimba sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2025 e fatura R$ 6,6 milhões.

CRB 2x0 Fortaleza: o jogo

Com vantagem construída na ida, a equipe leonina iniciou a partida com uma postura mais defensiva, enquanto o CRB, precisando do resultado, se lançou ao ataque. Em meio à um começo de embate movimentado, Moisés sentiu a coxa e teve que ser substítuido. Machuca entrou no lugar.