Marcelo Paz exalta título do Fortaleza: "Ressignificamos a Copa do Nordeste de 2024"

O Fortaleza conquistou o título da Copa do Nordeste de 2024 ao bater o CRB, nos pênaltis na tarde deste domingo, 9, no estádio Rei Pelé. Após o apito final, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, comentou sobre o novo significado dado à competição agora com taça. Se antes era uma lembrança de tristeza e medo pelo atentado sofrido pela delegação tricolor, em Pernambuco no começo do torneio, agora é de superação e conquista do Leão do Pici.

"Em 2017 a gente veio aqui no Rei Pelé e perdeu a final da Série C. Então, ressignificamos o Rei Pelé, ressignificamos os pênaltis e ressignificamos a Copa do Nordeste de 2024. Vai ficar marcado no nosso coração como uma conquista, como um título, não com o que aconteceu de ruim. Isso é força mental do grupo e eu quero que isso fique marcado no coração de todos nós", exaltou.

Além da competição, o fato da disputa ter ido para os pênaltis, para Marcelo Paz, também tira um enorme peso dos jogadores, que vinha de resultados frustantes em situações parecidas.