Com tri do Nordeste, Fortaleza engata sétima temporada conquistando títulos

Essa marca importante expressa uma era vitoriosa do Tricolor do Pici, que antes mesmo dessa sequência de campeonatos, já havia conseguido o acesso à Série B em 2017, fora dois cearenses em 2015 e 2016

Em um jogo emocionante no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, o Fortaleza venceu o CRB-AL nos pênaltis, por 5 a 4, neste domingo, 9, e conquistou o título da Copa do Nordeste pela terceira vez em sua história.

Nesse período, foram cinco estaduais, três Copas do Nordeste, uma Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa marca importante expressa uma era vitoriosa do Tricolor do Pici, que antes mesmo dessa sequência de campeonatos, já havia conseguido o acesso à Série B em 2017, fora dois cearenses em 2015 e 2016.

Confira títulos por ano:

2018: Série B do Campeonato Brasileiro

2019: Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

2020: Campeonato Cearense

2021: Campeonato Cearense

2022: Campeonato Cearense e Copa do Nordeste

2023: Campeonato Cearense

2024: Copa do Nordeste