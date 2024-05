Vojvoda elogia elenco e destaca atuação de Pedro Augusto e Pochettino em vitória sobre o Boca

Com a vitória de 4 a 2 do Fortaleza sobre o Boca Juniors na noite dessa quinta-feira, 25, o Leão do Pici se consolida na liderança do grupo D da Copa Sul-Americana e aumenta a vantagem diante dos Xeneizes. Sobre a atuação memorável do Tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda enalteceu o desempenho de sua equipe e destacou alguns nomes do elenco.

Em análise sobre o jogo, o comandante tricolor elogiou o trabalho ofensivo de seu time que, mesmo após levar o empate do adversário no primeiro tempo, soube manter o controle da partida e converter mais três gols para consolidar o triunfo diante dos argentinos.

“Quero agradecer a todos os jogadores, eles merecem essa vitória e trabalharam para isso. Nós fizemos uma partida equilibrada no primeiro tempo, acho que nos primeiros 15 minutos nossa pressão funcionou, depois eles tiveram uma posse de bola e chegaram a marcar. No segundo tempo, matamos o jogo com gols e fazendo um jogo ofensivo muito efetivo”, disse Vojvoda.