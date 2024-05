Pochettino, do Fortaleza, é o segundo jogador com mais assistências na Sul-Americana

O meia Tomás Pochettino, do Fortaleza, vem crescendo de rendimento a cada partida e consolidando como um dos principais jogadores do Leão na temporada. E, quando se trata de Sul-Americana, o efeito do atleta em campo é notório.

No torneio internacional, o camisa 7 é o segundo jogador com mais assistências. Ao todo, são 4, dividindo a posição com Denilson, do Cuiabá, e Contrera, do Sportivo Ameliano-PAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Somente na vitória contra o Boca Juniors, por 4 a 2, no último dia 25 de abril, Pochettino contribuiu de forma direta por três oportunidades: nos dois primeiros gols de Lucero e o terceiro tento, marcado por Yago Pikachu.