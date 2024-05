Fortaleza deve receber propostas de clubes europeus por Kervin; saiba detalhes

Estrela do Fortaleza em 2024 e na pré-lista de convocados da Venezuela para a Copa América , o meia Kervin Andrade foi sondado por cinco equipes entre as ligas da Itália, França e Arábia, que além de comunicar o staff do atleta, já sinalizaram ao Tricolor do Pici e ao La Guaira possíveis propostas na próxima janela, apurou o Esportes O POVO .

O atual contrato de Kervin com o Leão do Pici foi iniciado após o clube exercer sua prioridade de compra com valor fixado junto ao La Guaira, pagando 650 mil dólares — R$ 3,2 milhões na cotação atual — por 50% dos direitos econômicos.

Conforme investigou o Esportes O POVO, o contrato de cinco anos do jovem meio-campista conta com uma cláusula de bonificação, ativada caso o mesmo alcance a convocação para jogar a Copa América deste ano. Além disso, possui bônus por metas coletivas, ou seja, de objetivos atingidos pelo plantel tricolor durante a temporada. O valor do salário ainda é mantido em sigilo a pedido do clube.