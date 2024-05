Fortaleza x CRB: CBF divulga datas da final do Nordestão e confirma estádio Rei Pelé

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 30, a tabela detalhada da final da Copa do Nordeste 2024. O duelo decisivo entre CRB e Fortaleza será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, no dia 9 de junho (domingo), às 16h30min (de Brasília).

A equipe alagoana conseguiu os laudos para a liberação do Rei Pelé. O MP-AL havia solicitado, no início de abril, que o time regatiano não vendesse mais do que 14.600 ingressos para os confrontos. Para sediar uma final de Copa do Nordeste, é necessário um estádio que comporte 15 mil torcedores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo de ida do confronto será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza–CE. O confronto está marcado para 5 de junho (quarta-feira), às 21h30min (de Brasília).