Final do Nordestão: CRB vende ingressos de R$ 50 a R$ 200 para torcida do Fortaleza

Duelo decisivo de volta entre as equipes será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, no dia 9 de junho, domingo, às 16h30min

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quinta-feira, 30, a data dos jogos da final da Copa do Nordeste, que será disputada entre Fortaleza e CRB. Com a decisão de volta confirmada para ocorrer no dia 9 de junho, às 16h30min, no estádio Rei Pelé, a equipe alagoana divulgou a venda de ingressos, que varia entre os valores de R$ 100 a R$ 500 a inteira.



Localizada em dois diferentes setores, a torcida do Leão do Pici poderá adquirir entradas nos valores de R$ 100 (R$ 50 a meia) ou R$ 200 (R$ 100 a meia). O bilhete de R$ 100 (R$ 50 a inteira) é referente ao setor "Baixa Visitante", enquanto a entrada de R$ 200 (R$ 100 a meia) é equivalente ao setor 'Alta Visitante'. A compra poderá ser feita por meio do site Futebol Card (clique aqui para acessar).

Antes do duelo de volta, que definirá quem irá levantar a Orelhuda, Fortaleza e CRB se enfrentam na Arena Castelão pelo jogo de ida da final. A partida sob os domínios do Tricolor do Pici ocorrerá na próxima quarta-feira, 5, às 21h30min, com transmissão da rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.