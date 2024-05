Com três assistências, Pochettino brilha em vitória do Fortaleza sobre Boca Juniors

Pochettino comemora gol com Lucero e Imanol Machuca Crédito: FCO FONTENELE

A goleada por 4 a 2 do Fortaleza sobre o Boca Juniors, na noite desta quinta-feira, 25, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024, contou com uma atuação de gala do meia Tomás Pochettino. O meio campista argentino participou diretamente de três dos quatros gols do Tricolor do Pici na partida, dando assistências para os dois gols de Lucero e um do Yago Pikachu. No começo do jogo, Pochettino aproveitou o vacilo da zaga da equipe argentina para deixar Lucero cara a cara com o goleiro Romero, abrindo o placar do duelo.