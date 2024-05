Fortaleza encerra 1ª fase da Sula com média de público de quase 34 mil torcedores

Em três duelos como mandante no certame continental, o Leão do Pici teve uma média de público de 33.964 pessoas

Líder do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Fortaleza encerrou sua participação na primeira fase da competição nesta quarta-feira, 29, diante do Sportivo Trinidense. No Castelão, o time tricolor bateu os paraguaios por 2 a 1 e garantiu a primeira colocação da chave.

Em três duelos como mandante no certame continental, o Leão do Pici teve uma média de público de 33.964 pessoas. O número total de torcedores presentes foi de 101.892, de acordo com os dados divulgados pelo próprio clube.