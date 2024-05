Pikachu completa 200 jogos com a camisa do Fortaleza em vitória contra o Trinidense

Um dos principais destaques do elenco do Fortaleza, o ponta Yago Pikachu alcançou a marca de 200 jogos com a camisa do clube tricolor nesta quarta-feira, 29. O feito foi atingido na vitória por 2 a 1 diante do Sportivo Trinidense, que garantiu a liderança do Leão no Grupo D da Copa Sul-Americana 2024.

Ao todo, o jogador de 31 anos acumula 200 partidas, 52 gols e 27 assistências pelo time leonino. Além disso, são três títulos de Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023), um de Copa do Nordeste (2022), um vice-campeonato de Sul-Americana (2023) e duas classificações à Libertadores pelo Tricolor de Aço.