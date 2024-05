"O que me faz feliz é estar todos os dias aqui", exalta Vojvoda ao atingir recorde no Fortaleza

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no CT do Independiente, em Buenos Aires Crédito: Vinícius Palheta/Fortaleza EC

A partida do Fortaleza diante do Trinidense pela Copa Sul-Americana está cravada na história do Fortaleza e não por ser o jogo que vai definir como o clube avança para a próxima fase do certame continental. No embate, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda se tornará o treinador com mais jogos a frente do Tricolor do Pici. São 233 jogos na beira do gramado guiando o Leão. Por ser um dia especial, o Fortaleza preparou uma homenagem ao técnico argentino. Além da clássica camisa com o número 233, o profissional recebeu declarações de dirigentes, jogadores e outros demais funcionários do time, além de presentes de torcedores e patrocinadores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a parte final da homenagem, o treinador se declarou ao clube e ao trabalho feito no Pici, ressaltando a felicidade por fazer o que ama todos os dias.