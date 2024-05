Dupla argentina tem noite inspirada e garante vitória do Fortaleza contra Trinidense

O camisa 7 foi responsável por abrir o placar, depois de aproveitar vacilo do goleiro Quiñónez. Esse foi o terceiro tento do meia na temporada de 2024.

A vitória do Fortaleza diante do Trinidense por 2 a 1 , na noite desta quarta-feira, 29, pela Copa Sul-Americana teve a marca da Argentina. Isso porque Pochettino e Lucero foram os autores dos gols e comandaram o triunfo tricolor.

Já "El Gato" ampliou no Castelão depois de tabela com Bruno Pacheco. Agora, são 14 gols no ano. Ao todo, com a camisa tricolor já são 38.

Com esses gols, o Lucero igualou Cano e é o jogador estrangeiro com mais participações em gols no futebol brasileiro desde 2023, com 49.

Embora o técnico Juan Pablo Vojvoda seja conhecido por modificar suas escalações ao longo dos jogos, Lucero e Pochettino são presenças quase certas entre os onze iniciais.