Conheça os cenários para o Fortaleza terminar fase de grupos da Sula na liderança

Meia Pochettino, zagueiro Cardona e atacante Lucero no jogo Fortaleza x Boca Juniors, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza definirá o seu destino na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 29, quando enfrenta o Sportivo Trinidense-PAR, na Arena Castelão, às 21 horas. A partida ocorre simultaneamente com o outro confronto no grupo D, o duelo entre Boca Juniors-ARG e Nacional Potosí-BOL. Atualmente em primeiro lugar no grupo, com 10 pontos, o Tricolor do Pici pode assegurar a sua classificação de forma segura, bastando vencer o time paraguaio, lanterna no grupo. Com esse resultado, o time comandado por Vojvoda não poderia ser ultrapassado por nenhum concorrente e garantiria a primeira posição do grupo D. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em caso de empate do Fortaleza, apenas o segundo colocado, o Boca Juniors, poderia alcançar a pontuação do clube cearense. Para isso o time argentino precisa vencer o seu jogo, mas ainda precisaria tirar uma diferença de 6 gols nos saldo para assumir a liderança.