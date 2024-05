Veja quem apita Fortaleza x Sportivo Trinidense pela Copa Sul-Americana 2024

Augusto Aragón, do Equador, árbitro FIFA Crédito: Divulgação / FEF

A Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol (CA-Conmebol) escalou Augusto Aragón, do Equador, para apitar Fortaleza x Sportivo Trinidense pela 6ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. O equatoriano será auxiliado por Christian Lescano e Ricardo Baren, também do Equador, assim como Anthony Díaz, que atuará como quarto árbitro. A arbitragem de vídeo (VAR) será de responsabilidade do equatoriano Juan Andrade, com auxílio de Édison Vázquez, do Equador.