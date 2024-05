Fortaleza inicia venda de ingressos e abertura de check-in para jogo contra o Trinidense

Repórter do caderno de Esportes

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 27, a abertura de check-in e a venda de ingressos para o jogo diante do Sportivo Trinidense-PAR. Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.

O sócio-torcedor interessado em comparecer ao jogo deverá confirmar presença por meio do site Sócio Fortaleza. Já o torcedor que desejar adquirir ingressos poderá comprar a entrada no site Leão Tickets ou nas lojas físicas do clube mediante disponibilidade. O valor dos bilhetes variam entre R$ 20 e R$ 200 a meia e R$ 40 e R$ 400 a inteira. Confira:

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Setor Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Superior Sul: R$ 50 (meia) | R$ 25 (inteira)



Bossa Nova: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)



Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)



Contra o Sportivo Trinidense, o Fortaleza vai em busca de confirmar o avanço na competição dependendo apenas de si mesmo. A equipe comandada por Vojvoda possui 10 pontos, enquanto Boca Juniors e Potosí, que se enfrentam no mesmo dia e horário, possuem 8 e 7 pontos, respectivamente.