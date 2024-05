Lucero é o 2º estrangeiro com mais participações em gols no Brasil desde 2023

O atacante Juan Martín Lucero é um dos grandes destaques do Fortaleza. Desde quando chegou ao futebol brasileiro, em 2023, o camisa 9 é o 2º estrangeiro que mais têm participações em gols, atrás apenas de Germán Cano, do Fluminense.

"El Gato" possui 92 jogos pelo Tricolor do Pici. Nesse tempo, balançou as redes por 37 oportunidades e contribuiu com 11 assistências. Somando, são 48 tentos que passaram por seus pés. Cano, líder do quesito, possui 49.