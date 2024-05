Vojvoda comemora classificação diante do Sport e mira em confronto contra o Trinidense

Após vencer com propriedade o Sport na noite desse domingo, 26, o Fortaleza está de volta à decisão de uma Copa do Nordeste e enfrentará o CRB nos confrontos da final, que estão agendados para os dias 5 e 9 de junho. Sobre a atuação do Tricolor, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu a evolução do Leão em relação aos últimos jogos e mostrou foco no próximo compromisso.

“Tentamos pressionar alto desde o primeiro minuto. Não sei se foi uma vitória tática ou estratégica, mas acho que foi a vantagem do primeiro minuto acompanhada de uma boa organização e atuações individuais importantes. Como Moisés, que fez três gols, estou feliz por ele e por todo o grupo. Agora é pés no chão novamente e pensar na quarta-feira”, disse o comandante tricolor.

Chegando pressionado para a semifinal após uma sequência de sete jogos sem vencer e muitos empates acumulados, o Fortaleza tirou um peso dos ombros com a vitória sobre o Sport. Comparando a partida da última noite com as anteriores, Vojvoda ressaltou a superioridade da equipe principalmente nas finalizações.