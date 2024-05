Fortaleza faz homenagem a Moésio Gomes, lendário jogador e treinador, no Mural do Pici

Moésio Gomes acabou falecendo aos 58 anos, no dia 20 de janeiro de 1992. Seu irmão, Mozart Gomes, também marcou época no Tricolor do Pici, assim como seu pai, Coronel Mozart Gomes, que foi presidente do Leão

O técnico Juan Pablo Vojvoda chegará nesta quarta-feira, 29, a marca de 233 jogos oficiais no comando do Fortaleza, ultrapassando Moésio Gomes. O até então líder no ranking, foi homenageado pelo clube tricolor, tendo seu rosto pintado no mural do Centro de Excelência Alcides Santos.

Moésio foi um nome histórico dentro do Fortaleza. Como jogador e técnico, marcou época no Tricolor do Pici. Nessas 232 partidas (309 somando amistosos) à beira do gramado, o ano que até hoje é lembrado com carinho pela torcida leonina é 1974.

Naquela temporada, o time foi campeão cearense e consagrou o Quadrado de Ouro, formado por Chinezinho, Zé Carlos, Lucinho e Amilton Melo, o quarteto de meio do Fortaleza.