Fortaleza decidirá Nordestão fora de casa pela segunda vez na história

Leão vai encarar o CRB-AL em jogos de ida e volta. O primeiro duelo será no Castelão, enquanto a finalíssima ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió

Neste domingo, 26, o Fortaleza carimbou sua vaga em mais uma final de Copa do Nordeste. A classificação veio após o Leão do Pici golear o Sport por 4 a 1, na Arena de Pernambuco, em jogo único da semifinal da competição regional.

Na decisão, a equipe cearense vai encarar o CRB-AL, que eliminou o Bahia, em jogos de ida e volta nos próximos dias 5 e 9 de junho, de acordo com tabela-base da CBF. O primeiro duelo será no Castelão, enquanto a finalíssima ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Essa, inclusive, será a segunda vez em que o Tricolor decidirá um Nordestão fora de casa.