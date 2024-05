Fortaleza vai enfrentar o CRB na final do Nordestão; grande decisão será fora de casa

O Fortaleza vai encarar o CRB, de Alagoas, na grande final da Copa do Nordeste de 2024. A decisão do adversário do Tricolor do Pici na decisão saiu minutos depois da classificação leonina diante do Sport neste domingo, 26. Em Salvador, o Galo bateu o Bahia por 8 a 7 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

De acordo com a data-base da CBF, os confrontos acontecerão já nos dias 5 e 9 de junho. O primeiro duelo será realizado na Arena Castelão, enquanto o segundo ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).