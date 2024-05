Ex-Fortaleza, Caio Alexandre perde pênalti e decreta eliminação do Bahia no Nordestão

Erro do meio-campista, que jogou no Fortaleza entre 2022 e 2023, ocorreu após uma série de acertos dos outros cobradores

O erro do meio-campista ocorreu após uma série de acertos dos outros cobradores. Com a oportunidade perdida por Caio, o Galo de Maceió venceu na marca da cal por 8 a 7 e vai enfrentar o Fortaleza na grande final do Nordestão . Os duelos entre cearenses e alagoanos devem acontecer já nos próximos dias 5 e 9 de junho, conforme tabela da CBF.

Ex-jogador do Fortaleza , o volante Caio Alexandre viveu uma noite infeliz pelo Bahia neste domingo, 26, na Copa do Nordeste. Isso porque o atleta de 25 anos desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis e viu o CRB eliminar o Esquadrão na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Na atual temporada, o camisa 19 do Tricolor Baiano disputou 29 jogos e marcou dois gols, além de quatro assistências. Antes de chegar ao Bahia, o jogador defendeu a camisa do Fortaleza entre 2022 e 2023. No clube leonino, ele disputou 77 partidas e assinalou seis gols, além de se sagrar campeão do Campeonato Cearense (2023) e vice-campeão da Copa Sul-Americana (2023).