Fortaleza cedeu empate ou virada em sete jogos que saiu na frente do placar em 2024

No Série A, o cenário já ocorreu três vezes, fazendo o time comandado por Vojvoda desperdiçar pontos importantes

Eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira, 21, pelo Vasco da Gama, o Fortaleza viu um cenário repetido acontecer na partida contra o time cruz-maltino. O empate em 3 a 3 se tornou a sétima vez que o Tricolor do Pici saiu na frente, mas cedeu empate ou vitória ao final do confronto nesta temporada.

No ano, a situação aconteceu em todos os torneios disputados pelo Fortaleza, com exceção da Copa Sul-Americana. A primeira vez que o cenário aconteceu na atual temporada foi diante do Sport, na Arena Pernambuco, quando o Tricolor cedeu o empate aos 42 minutos, tendo a partida terminado em 1 a 1.

No Brasileirão, o cenário já ocorreu três vezes, todos na Arena Castelão, fazendo o time comandado por Juan Pablo Vojvoda desperdiçar pontos importantes na competição.