Fortaleza chega a sete partidas sem vencer após eliminação na Copa do Brasil

O Fortaleza foi eliminado pelo Vasco na terceira fase da Copa do Brasil 2024. Em jogo disputado nesta terça-feira, 21, em São Januário, a equipe tricolor foi superada nos pênaltis por 5 a 4 após empatar em 3 a 3 no tempo regulamentar.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou ao seu sétimo jogo consecutivo sem vitória na atual temporada. A última vitória do time ocorreu no dia 25 de abril, quando bateu o Boca Juniors por 4 a 2, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o Tricolor acumula seis empates e uma derrota.