Reunião que define esquema de segurança de Sport e Fortaleza ocorre nesta quarta-feira, 22

Membros da Federação Cearense de Futebol (FCF) e do Tricolor do Pici estarão presentes, assim como o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), a empresa de segurança, a prefeitura de São Lourenço da Mata, e dirigentes de Sport e Náutico.

Nesta quarta-feira, 22, ocorrerá a reunião para definir como será o plano de segurança do jogo entre Sport e Fortaleza , válido pelas semifinal da Copa do Nordeste 2024. O duelo entre os leões acontece neste domingo, 26, às 18h30min, na Arena Pernambuco.

Esta partida marca o retorno do Leão ao Recife três meses após o atentado que a delegação leonina sofreu em 22 de fevereiro, justamente após embate válido pelo Nordestão.

A expectativa é de grande público na praça esportiva pernambucana, inclusive com forte presença dos tricolores. A principal torcida organizada do clube, a Torcida Unida do Fortaleza (TUF) confirmou que mais de 20 ônibus com torcedores devem se dirigir até a capital do estado de Pernambuco.