Fortaleza registra 2ª pior sequência sem vitórias na "Era Vojvoda"

O último triunfo registrado pelo Leão do Pici na temporada aconteceu há quase um mês, no dia 25 de abril, contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana

O Fortaleza atingiu a 2ª pior sequências sem vitórias na “Era Vojvoda” ao alcançar o sétimo jogo de jejum em 2024 após empatar com o Vasco por 3 a 3 em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo duelo decisivo da 3ª fase da Copa do Brasil. Nos pênaltis, o Leão do Pici foi eliminado. O último triunfo registrado pelo Leão do Pici na temporada aconteceu há quase um mês, no dia 25 de abril, contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana.

Desde então, foram seis empates, contra RB Bragantino, Vasco (2x), Corinthians, Botafogo e Boca Juniors, e uma derrota, para o Nacional Potosí. O atual momento vivido pelo Fortaleza, em relação a jogos sem vencer, só é pior do que o registrado entre 18 de outubro e 26 de novembro de 2023, quando a equipe cearense ficou 10 jogos sem conquistar vitórias, entre Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Na trajetória, Vojvoda precisou enfrentar outros momentos de crise no ano, quando, por exemplo, registrou seis partidas sem vitórias em 2022, entre Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Em 2021, na temporada de estreia pelo Fortaleza, também enfrentou jejum de triunfos de seis partidas, mas em duas ocasiões.