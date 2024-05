Com a eliminação diante do Vasco no São Januário, o Fortaleza volta a cair na terceira fase da Copa do Brasil após onze anos. A última vez em que o Tricolor havia sido derrotado nesta etapa do certame foi em 2013, quando foi eliminado no confronto com o Luverdense.

Na primeira fase da edição de 2013, o Tricolor do Pici empatou em 0 a 0 nos dois jogos contra a Luziânia e avançou ao vencer o time goianiense na disputa de pênaltis. Na etapa seguinte, o Leão encarou o Confiança e empatou o jogo de ida em 1 a 1, mas carimbou a vaga na fase seguinte ao golear o adversário por 4 a 0 no jogo de volta no estádio Presidente Vargas.