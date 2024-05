Nacional Potosí vence e segue vivo no grupo do Fortaleza na Sul-Americana

Com nove pontos, o Fortaleza está em primeiro lugar e depende apenas de uma vitória nesta noite para garantir a classificação e a liderança do grupo

Com mais de 70% de posse de bola e mais de 20 finalizações, o Nacional Potosí conseguiu sua virada nos acréscimos dos segundo tempo, garantindo os três pontos importantes para seguir vivo na disputa por uma vaga na próxima etapa do torneio internacional.

Jogando na altitude de Potosí, na Bolívia, a mais de 4 mil metros acima do nível do mar, o time da casa mostrou dominância sobre o time paraguaio desde o começo da partida, mas ainda sim saiu atrás do placar, em erro da defesa.

A vitória do Nacional Potosí sobre o Sportivo Trinidense, na noite desta terça-feira, 14, garantiu a terceira posição para o time boliviano no grupo D da Copa Sul-Americana, o mesmo do Fortaleza e Boca Juniors, e lhe deu uma sobrevida na competição.

Atuais primeiro e segundo colocados do grupo D, da Copa Sul-Americana, Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quarta-feira, 15, em La Bombonera , na Argentina, em jogo importante para definir a primeira colocação do grupo.

Com o resultado, a equipe boliviana chega para a última rodada da fase de grupos com chance de classificação, apenas aguardando o resultado da partida entre Boca Juniors e Fortaleza para entender o seu cenário na última partida da fase classificatória, diante do time argentino.

Com nove pontos, o Fortaleza está em primeiro lugar e depende apenas de uma vitória nesta noite para garantir a classificação e a liderança do grupo, avançando diretamente para as oitavas de final.



Já o Boca Juniors, com sete pontos, pode tomar a posição do escrete vermelho-azul-e-branco se o vencer jogando em casa, nesta quarta-feira, colocando-se em um cenário confortável para a última rodada e dependendo apenas de si.



Em caso de empate, as posições continuam as mesmas, mas com uma chance – mesmo que mínima – de o Nacional Potosí se classificar ainda em primeiro lugar. Para isso, o Fortaleza precisaria perder a última rodada em casa e o time boliviano teria de vencer e tirar saldo de gols contra o Boca Juniors, na La Bombonera.

Atual lanterna do grupo, o Sportivo Trinidense somou apenas três pontos em cinco jogos e não tem mais chances de classificação.

A partida que fecha a quinta rodada no grupo D acontece na noite desta quarta-feira, 15, às 21 horas, no estádio La Bombonera, na Argentina. A delegação tricolor chegou ao país dos hermanos nesta segunda-feira, 13, e fez um treino de apronto nesta terça-feira, 14, às 15h30min, no centro de Treinamento do Club Atlético Independiente.