Fortaleza venceu apenas uma partida como visitante na Argentina

O Fortaleza tem um retrospecto para superar na partida diante do Boca Juniors. O Leão do Pici vai nesta quarta-feira, 15, até a Bombonera enfrentar a equipe Xeneize às 21 horas em busca da segunda vitória em terras portenhas.



Jogando contra argentinos na terra albiceleste, o Tricolor do Pici possui apenas um resultado positivo. O triunfo ocorreu no estádio Pedro Bidegain, também conhecido como Nuevo Gasómetro, em abril de 2023, diante do San Lorenzo. Na ocasião, a equipe de Vojvoda bateu o time do Papa Francisco por 2 a 0, com gols anotados por Tinga e Guilherme, e encaminhou classificação para a segunda fase da Sul-Americana.

Antes disso, o Fortaleza somava três derrotas quando jogando na Argentina. A primeira ocorreu diante do Independiente, por 1 a 0, em 2020, pela Copa Sul-Americana. Em 2022, na Libertadores, o Leão do Pici foi superado pelo River Plate por 2 a 0 e pelo Estudiantes por 3 a 0, quando foi eliminado do torneio.