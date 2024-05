Com bom aproveitamento, Lucero soma três gols em seis jogos contra o Boca Juniors

Dois gols do argentino contra o Boca foram anotados no último confronto, quando o Tricolor venceu por 4 a 2

Responsável por abrir o placar na primeira partida contra o Boca Juniors e anotar dois gols, o atacante Juan Martín Lucero volta a enfrentar os xeneizes nesta quarta-feira, 15, pelo jogo de volta da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em sua carreira, El Gato contabiliza seis confrontos contra o Boca Juniors, tendo vencido em duas oportunidades.

Nas duas primeiras vezes em que enfrentou o Boca, Lucero defendia a camisa do Independiente e entrou em campo somente no segundo tempo, mas, em atuações tímidas, não marcou gol. No terceiro encontro com o time argentino, jogando pelo Godoy Cruz, o atual atacante tricolor atuou diante do Boca Juniors durante os 90 minutos da partida, mas também não marcou.