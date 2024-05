"Lado humano está sempre acima", diz CEO do Fortaleza sobre chance de paralisação do Brasileirão

A crise climática que afeta o Rio Grande do Sul há alguns dias pode resultar na paralisação temporária da Série A do Campeonato Brasileiro. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, ao Esportes O POVO, reforçou que a prioridade, neste momento, deve ser o “lado humano” e que há sensibilidade por parte do Tricolor do Pici para com o que está ocorrendo na região.

“Acho que o lado humano está sempre acima. Então deve se analisar bem se tem condições dos clubes gaúchos jogarem e performarem de maneira justa”, iniciou Marcelo Paz.

“Somos sensíveis ao que está ocorrendo, inclusive fazendo campanha de ajuda e doações”, completou o CEO da SAF do Fortaleza.