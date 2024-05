Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo diante do Boca Juniors em Buenos Aires

Partida continental acontecerá no próximo dia 15 de maio, às 21 horas (de Brasília), na La Bombonera

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 6, a venda de ingressos para o jogo contra o Boca Juniors, em Buenos Aires, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida em questão acontecerá no próximo dia 15 de maio, às 21 horas (de Brasília), na La Bombonera.

O torcedor tricolor que for prestigiar o duelo em terras argentinas precisará adquirir o bilhete, que custa R$ 200 (valor único) e só pode ser comprado presencialmente. Para isso, é necessário ir ao Pici ou à Laion World. De acordo com o clube, o pagamento do ingresso só pode ser feito em espécie.