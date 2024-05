Fortaleza cria, mas não aproveita chances de gol contra o Vasco; veja números

Tricolor do Pici teve domínio da posse de bola no ataque, mas criou poucas chances de gol no primeiro duelo diante do clube carioca pela terceira fase da Copa do Brasil

O empate sem gols do Fortaleza diante do Vasco pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil foi lamentado pelo capitão da equipe, Tinga, ao apito final e não à toa. Apesar de ter o domínio da partida e manter a posse de bola principalmente no campo de ataque, o Leão do Pici não conseguiu reverter o fato em grandes números de chance de gol e, nas vezes em que finalizou, não soube acertar chute rumo ao gol de Léo Jardim.



De acordo com números do site de estatísticas Sofascore, a equipe comandada por Vojvoda finalizou em toda a partida 16 vezes. Apenas seis desses chutes foram no gol, enquanto sete foram para fora. Três das finalizações foram bloqueadas.

As principais chances foram, ainda, criadas na primeira etapa, quando ocorreu dez das finalizações. No segundo tempo, com um desempenho um pouco mais abaixo, o Tricolor do Pici só chutou ao gol seis vezes, e somente duas das chances foram de fato na direção de Léo Jardim, enquanto outras duas foram para fora e outras duas bloqueadas pela defesa cruzmaltina.