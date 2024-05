Fortaleza trabalha com Conmebol e Governo do Estado para melhorar gramado do Castelão

O objetivo do grupo é monitorar o gramado da Arena Castelão, que vai passar por melhorias Crédito: Matheus Amorim/FEC

Após ser notificado pela Conmebol sobre o estado do gramado da Arena Castelão na última sexta-feira, 26, o Fortaleza irá compor um grupo de trabalho com a própria Conmebol e o Governo do Estado para melhorar o campo no qual comanda os jogos em 2024.

O convite para o Fortaleza fazer parte do grupo partiu da diretoria de competições da entidade sul-americana. O objetivo do grupo é monitorar o gramado da Arena Castelão, que vai passar por melhorias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Conmebol solicitou que o Tricolor do Pici enviasse até ontem, segunda-feira, 29, um plano de trabalho para recuperação do campo da praça esportiva. O prazo foi cumprido pelo clube.