Fortaleza encara Vasco em casa e mira vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

O Fortaleza busca nesta quarta-feira, 30, às 19 horas, no Castelão, largar com vantagem no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de olho na classificação para as oitavas de final. O rival é o Vasco da Gama, que chega para o confronto em meio à crise após três derrotas seguidas na Série A e demissão do técnico Ramón Díaz.

O escrete do Pici mantém um bom retrospecto quando o assunto é Copa do Brasil. Semifinalista em 2021, o Fortaleza disputa as oitavas de final da competição desde 2019. Enquanto isso, o adversário carioca tenta retornar a esta fase do torneio após três anos.

A campanha do Leão até a terceira fase em 2024 contou com vitória sobre o Fluminense-PI e empate com o Retrô-PE, obrigando o triunfo na disputa dos pênaltis. O Cruzmaltino teve trajetória semelhante: venceu o Marcílio Dias-SC e ficou na igualdade com o Água Santa-SP, precisando da marca da cal para avançar.