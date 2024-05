Pedro Augusto abre o jogo sobre retomada no Fortaleza após pênalti na Sula: "Fui bem acolhido"

Nesta terça-feira, 30, em coletiva de imprensa, Pedro Augusto falou pela primeira vez abertamente sobre o período turbulento que precisou enfrentar para dar a volta por cima com a camisa do Leão

No entanto, hoje, ele se encontra em um novo capítulo de sua jornada no clube, impulsionado pelo apoio inabalável da comissão técnica, diretoria e colegas de equipe.

Seis meses após o golpe devastador na final da Sul-Americana, Pedro Augusto ressurgiu no Fortaleza e vive um momento de ascensão no clube. Após o pênalti decisivo perdido contra a LDU, que poderia ter garantido o título ao Tricolor, o jogador enfrentou críticas ferozes da torcida e uma atmosfera adversa.

"Tiveram alguns episódios que acabaram marcando minha relação com a torcida. Não foi um momento fácil para mim, o clube, o staff inteiro e minha família. Mas não me alimento do que foi dito nas redes sociais, pelo contrário. Eu procurei focar nas pessoas que queriam meu bem, a comissão, a diretoria, os jogadores, minha família. A confiança esteve ali. Sabia dos meus objetivos, do meu trabalho. As pessoas que estavam ao meu redor confiavam em mim. Fizeram questão de se fazerem presentes", explicou o atleta de 27 anos.

Apesar das críticas e da pressão externa, Pedro Augusto encontrou apoio dentro do clube, especialmente do técnico Vojvoda e da diretoria, que optaram por manter sua confiança no jogador. O resultado dessa decisão tornou-se evidente nas performances recentes do camisa 28, que se destacou na histórica vitória sobre o Boca Juniors na Sul-Americana, atuando como zagueiro, e no empate com o Bragantino, quando registrou recorde de desarmes em um jogo de Brasileirão.

"Daqui pra fora foi algo muito conturbado. Mas do portão para dentro foi algo muito tranquilo, fui bem acolhido. Souberam administrar muito bem isso. Nunca fugi do que aconteceu. As pessoas querem cravar como uma volta por cima, mas é apenas parte de um processo. A gente tem altos e baixos. Quanto à parte psicológica, o clube trabalhou muito bem quanto a isso, nunca me expuseram a nada e sempre demonstraram confiança no meu trabalho para que eu estivesse bem aqui dentro", compartilhou Pedro Augusto sobre sua experiência.